OM: criminele burgerinfiltrant bij drugszaak was noodzakelijk

De criminele burgerinfiltrant was vanaf maart 2019 actief. Volgens het OM was zijn inzet nodig omdat er sprake was van professionele afscherming van communicatie tussen de verdachten. "Het was noodzakelijk om daadwerkelijk aan tafel te zitten." De advocaat van de eerste verdachte die vrijdag aan bod komt, vindt de criminele burgerinfiltratie een te zwaar middel, zo zei hij in reactie op het OM.

Negen verdachten, acht Friezen en een Fin, verschijnen vrijdag voor de rechter. De zaak wordt nog niet inhoudelijk besproken. "Het onderzoek loopt nog volop", aldus de officier van justitie. Hij verwacht dat de zaak in het najaar van 2021 inhoudelijk kan worden behandeld. Hiervoor zijn meerdere dagen nodig. In de tussentijd wordt nog informatie verzameld. Ook worden nieuwe arrestaties niet uitgesloten. Tot dusver zijn 22 mensen aangehouden. Een deel is na verhoor heengezonden.

Op 2 maart 2020 onderschepte de politie een transport van 86 pakketten speed in Groningen vlak voor de Duitse grens. Onder de verdachten bevinden zich leden van motorclubs Hells Angels en Red Devils. In totaal zette de politie vijf infiltranten in.

Verslaggever Mick van Wely is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets