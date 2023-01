Oud-minister Grapperhaus over ernstige dreiging criminelen: ’Moeilijke situatie voor mij en mijn omgeving’

„Uit opsporingsinformatie van de politie is gebleken dat er sinds enkele maanden een zeer ernstige dreiging op mijn leven is opgezet vanuit georganiseerde criminaliteit”, laat Grapperhaus woensdag weten naar aanleiding van alle berichtgeving. „Sinds begin december verblijven wij dan ook op veilige, anonieme locaties. Ik leef en werk momenteel onder strenge persoonsbeveiliging. Dat is een moeilijke situatie voor mij en mijn omgeving maar ik ben de mannen en vrouwen die zorg dragen voor mijn veiligheid dankbaar.”

Bolle Jos

De dreiging komt volgens een tipgever van Het Parool uit de hoek van de gezochte Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Leijdekkers wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België.

Bolle Jos wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. Deze vermeende ’cokemakelaar’ verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. Op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, zijn foto’s gevonden van een vrouw. „Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is”, zei de politie hier eerder over.

Jan Hein Kuijpers, de advocaat van Bolle Jos, ontkent dat zijn cliënt iets met de dreiging te maken heeft. „Mijn indruk is dat justitie via het verspreiden van desinformatie aangaande mijn cliënt hoopt dat er links en rechts wat gaat bewegen om zo een arrestatie te vergemakkelijken. Een strategie die vaker wordt gehanteerd.”

’Verschrikkelijk’

Het Openbaar Ministerie meldt dat de dreiging rond Grapperhaus uit de hoek van de georganiseerde misdaad lijkt te komen, maar doet daar verder geen mededelingen over. De oud-minister wordt al veel langer beveiligd, maar de bewaking is kort geleden opgeschaald en zou gebeuren door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), zo melden bronnen aan De Telegraaf.

De huidige minister van Justitie, Dilan Yesilgöz laat op Twitter weten het ’verschrikkelijk’ te vinden dat haar voorganger wordt bedreigd. „Voormalig minister Grapperhaus heeft belangrijke stappen gezet tegen de georganiseerde misdaad.” Zij kan evenmin ingaan op de precieze aard van de dreiging en getroffen maatregelen. „Wel kan ik zeggen dat onze veiligheidsdiensten keihard werken aan zijn veiligheid. We zullen gezamenlijk een vuist moeten blijven maken tegen nietsontziende criminelen.”

Grapperhaus is tegenwoordig voorzitter van de raad van commissarissen van het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis en Brandwondencentrum Beverwijk.