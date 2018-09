FNV: steeds meer mensen met 'stapelbanen'

Op dit moment hebben meer dan een half miljoen Nederlanders twee of meer banen. In 2013 waren dat er nog rond de 300.000. Het stapelen van banen is volgens de vakbond voor veel mensen geen vrije keuze, maar bittere noodzaak omdat werkgevers alleen maar 'kleine en schrale' arbeidscontracten bieden. De bond pleit daarom voor meer 'echte' banen met zekerheid.

De FNV houdt het pleidooi in het kader van Wereldarmoededag, deze zaterdag.