OM trekt 3000 boetes trajectcontrole A4 in

Het bord gaf 'einde alle verboden' aan. Door de plaatsing gold opeens een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur in plaats van de 100 kilometer per uur die overdag wordt gehandhaafd. Het trajectcontrolesysteem bleef echter op maximaal gemiddeld 100 kilometer per uur controleren, waardoor drieduizend weggebruikers ten onrechte werden bekeurd.

Op het wegvak is tussen 19.00 en 6.00 uur wel 130 toegestaan. Wie in die tijdspanne een snelheidsovertreding op het traject heeft begaan, moet gewoon betalen.

Het CJIB zal alle betrokkenen informeren over het intrekken of vernietigen van de beschikking. Wie al heeft betaald, krijgt z'n geld teruggestort. Volgens het Openbaar Ministerie hoeven betrokken weggebruikers niet alsnog beroep aan te tekenen.

Het bord is inmiddels weggehaald.