Foodhall van 1600 m2 mag dertig mensen binnen hebben

MingleMush-ondernemers zitten in zak en as. Ⓒ Rene Oudshoorn

DEN HAAG - De ondernemers van foodhall MingleMush in Den Haag zijn ten einde raad. Maximaal dertig man mogen vanwege de coronamaatregelen tegelijkertijd aanwezig zijn in de horecazaak die 1600 vierkante meter telt en dat zet geen zoden aan de dijk. „Waarom krijgen wij geen ontheffing? Dit is niet te doen”, stelt ondernemer Sandra Janssens.