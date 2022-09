Twitter gaat los op vertrek Schiphol-topman: ’Dick Benschop vertrekt. Nu mijn vlucht nog!’

Premium Financieel

Klant moet zelf scannen: AH zoekt 1000 caissières

„Wegens personeelstekort is er vanavond helaas geen fysieke kassa open”, zo was maandagavond te lezen op een uitgeprint A4’tje in een grote Albert Heijn in Heemstede. Klanten moesten daarom, zelfs met een vol boodschappenwagentje, zelf al hun boodschappen scannen. De grootste supermarktketen van Ned...