Van der Burg: we gaan taboeloos kijken naar opvanglocaties statushouders

Vrijdag bepaalde het kabinet dat de asielcrisis in Nederland middels een zogeheten ’crisisstructuur’ te lijf wordt gegaan. Met een hele rits kabinetsleden kunnen zo op korte termijn besluiten worden genomen.

Een van de belangrijkste achilleshielen in de nu haperende opvangprocedure is volgens Van der Burg de opvang van zo’n 15.000 statushouders (mensen die recht hebben op verblijf in Nederland) in azc’s. „Als die niet in de azc’s hadden gezeten hadden we leegstand”, zegt Van der Burg. Die moeten dus zo snel mogelijk een andere ’tussenvoorziening’ krijgen, aldus Van der Burg. Volgens Van der Burg gaat het daarbij om ’serieuze aantallen’. „Want elke dag weer moeten rondbellen en herplaatsen van asielzoekers, zoals het nu gaat, dat werkt gewoon niet meer.”

Op het kabinet klinkt al langer veel kritiek nu afgelopen maanden diverse keren problemen ontstonden in opvangcentra, waaronder Ter Apel. Zo heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio in Groningen inmiddels al een zogeheten GRIP4-situatie afgekondigd vanwege de schrijnende situatie in Ter Apel. Daar zaten asielzoekers uren zonder eten en drinken.

’Pas inzetten op het allerlaatste moment’

Volgens Van der Burg was het inzetten van de crisisstructuur eerder niet mogelijk. „Ja, het was de afgelopen weken en maanden druk, zeker ook in Ter Apel. Maar elke keer lukte het net om het voor elkaar te krijgen. Maar wat er gister gebeurde in Ter Apel, is echt niet wat kan in Nederland.” Op de vraag of hij dan niet eerder had moeten acteren zegt hij: „Je moet de crisisstructuur pas inzetten op het allerlaatste moment. Dat is nu.”

In welke panden de statushouders worden opgevangen is nog onderwerp van onderzoek. „Maar u moet taboeloos denken. Alles kan”, aldus Van der Burg. Op de vraag of hij bij het ’taboeloos denken’ ook overweegt om uitgeprocedeerde asielzoekers versneld uit te zetten, zegt Van der Burg dat dat ’juridisch niet mogelijk is’. Volgens de staatssecretaris hebben de veiligheidsregio’s overigens wel aangekondigd op korte termijn extra capaciteit te regelen. „Voor de komende dagen zijn de eerste driehonderd plekken geregeld.”

Daarna zijn er ook nog een paar mogelijkheden om verder op te schalen, bijvoorbeeld in gemeenten waar leegstaande opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen zijn gerealiseerd. „Dat is op dit moment al iets wat gemeenten kunnen doen. Ik zeg er wel bij: er zijn inmiddels bijna 70.000 mensen uit Oekraïne. We naderen het moment dat we meer Oekraïne-plekken nodig hebben, dan dat we leegstand hebben.”