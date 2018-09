Dit maakte Universal Music vrijdag bekend. Het eerste liedje Mooi is al uitgebracht.

Marco Borsato, die het afgelopen jaar de meest gestreamde Nederlandse zanger op Spotify was, begint later deze maand aan de eerste van een elfdelige reeks uitverkochte Symphonica In Rosso-concerten in Ziggo Dome. Borsato is de eerste artiest die de concertreeks voor de tweede keer doet.