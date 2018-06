Weer illegale visnetten op Markermeer

HOORN - Voor de derde keer in korte tijd zijn illegale visnetten in het Markermeer neergezet. Een beroepsvisser plaatste donderdagavond maar liefst 2,2 kilometer aan netten in het water bij Hoorn. De man krijgt binnenkort een proces-verbaal. In de staande netten zaten nog geen vissen. "Onze inspecteur had nog nooit zo veel netten in één keer gezien. Het was een behoorlijke vangst", verklaarde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vrijdag. De dienst controleerde met agenten van de waterpolitie.