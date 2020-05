Alligator doodt schoonheidsspecialiste

Cynthia is het derde slachtoffer van een alligator in South Carolina in vier jaar tijd. Ⓒ Foto AFP

CHARLESTON - „Dat kan ik maar beter niet meer doen”, zei Cynthia Covert, nadat ze had geprobeerd om een alligator te aaien. Dat was een juiste conclusie. De Amerikaanse kreeg echter geen kans om haar goede voornemen uit te voeren, want enkele seconden later trok het reptiel haar onder water en hield haar daar tot ze verdronken was.