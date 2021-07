Hele land leeft mee met Limburg: ’Aangeboden hulp overweldigend’

Elke minuut stromen er berichten binnen van mensen die hulp nodig hebben in het getroffen gebied, en hun noodkreten worden gehoord. Nederlanders uit alle hoeken van het land bieden aan om te helpen met kleding, eten en drinken, slaapplaatsen en onderdak voor dieren.

Levenswerk verwoest

„Ik heb de pagina bijna twee dagen geleden opgezet. Ik had een slapeloze nacht en zag een video van een mevrouw van de oliemolen in Heerlen wier levenswerk in een paar minuten door het water werd verwoest. Vreselijk vond ik het. Ik dacht: ik kan nu slapeloos naar mijn schermpje staren of ik ga iets opzetten waar mensen hulp kunnen vinden en aanbieden”, vertelt Frigge. Zelf woont ze in Heerlen.

Er zijn al duizenden berichten geplaatst op de speciale pagina. Volgens de Heerlense bieden mensen met name een slaapplek aan. „Ook worden in het hele land plekken voor dieren aangeboden en wordt aangeboden om straks te helpen met het opruimen van de blubber.” Inmiddels heeft ze voor hetzelfde doel ook een website opgericht: www.watersnoodlimburg-dierenhulp.nl.

Hulporganisaties

Frigge is met spoed op zoek naar een loods waar mensen spullen zoals eten, water en kleding naartoe kunnen sturen. „Van daaruit kan het via de hulporganisaties bij de mensen terechtkomen die het echt nodig hebben. Ik raad mensen ten sterkste af om nu naar Limburg te rijden om spullen te brengen.”

De schade door de overstromingen in onder meer Valkenburg is groot. Ⓒ ANP/HH

De hulplijn van het Rode Kruis is in de eerste 24 uur na het openen daarvan 91 keer gebeld. Volgens de hulporganisatie vooral door mensen die hulp aanbieden, tot nu toe zijn er slechts enkele concrete hulpvragen binnengekomen. Dat is volgens de hulporganisatie zo kort na de ramp logisch: de prioriteit is mensen in veiligheid brengen, zowel voor de hulpdiensten als voor de mensen zelf.

Hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis roept mensen op de hulplijn te bellen via 070-4455888 als zij hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld opruimen of het vullen van zandzakken. Ook voor een luisterend oor is de lijn open. Mensen die hulp willen aanbieden, kunnen zich aanmelden bij Ready2Help. De hulporganisatie vraagt helpers niet naar de hulplijn te bellen om zo de lijn vrij te houden voor mensen in nood.

Ook Evert Bopp uit Geleen die wereldwijd met zijn bedrijf hulp bood bij rampen als aardbevingen, orkanen en overstromingen biedt zijn hulp aan. „Nu het in mijn eigen voortuin gebeurt, probeer ik mensen die hulp nodig hebben en aanbieden aan elkaar te koppelen.”

Via de website van zijn bedrijf, www.wolverinegrs.com/limburg-flooding-response, kunnen Limburgers die hulp nodig hebben zich melden. „Ik heb een team van vijftien vrijwilligers die de mensen aan elkaar koppelt. Uit ervaring weet ik dat op het moment dat het vloedwater weg is gezakt de grote hulporganisaties vertrekken, de meeste mensen blijven met de brokstukken achter. Zo moet er puin worden geruimd en daarbij is hulp hard nodig”, zegt Bopp.