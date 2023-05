Kroningsdag Charles begint: toeschouwersvakken geopend

Sommige aanhangers van het Britse koningshuis wachten al sinds begin deze week bij Buckingham Palace. Langs The Mall, de weg die leidt naar Buckingham Palace, bivakkeerden verschillende mensen met tentjes en ligstoeltjes.

Toeschouwers kunnen de processie door Londen van beide kanten van The Mall en Whitehall volgen. Verwacht wordt dat mensen dit ook massaal gaan doen.

De Britse overheid heeft bezoekers op haar website erop geattendeerd dat "grote menigten" verwacht worden. Ook moeten bezoekers erop voorbereid zijn dat ze in de rij moeten staan, willen ze plaatsnemen in de toeschouwersvakken langs de route. Publiek dat de plek verlaat, heeft geen garantie weer te worden toegelaten.

Als de kijkplekken langs de route vol zijn, kan er nog uitgeweken worden naar Hyde Park, The Green Park en St James's Park waar de ceremonie op grote schermen te volgen is.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla stappen in de ochtend bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11.00 uur lokale tijd begint.

De kroningsplechtigheid is de eerste sinds 70 jaar in het Verenigd Koninkrijk. In 1953 werd toenmalig koningin Elizabeth II gekroond. Zij was koningin tot haar dood in september vorig jaar.