Minder treinen van en naar Utrecht CS door tekort aan verkeersleiders

Woensdag betekent dit dat tussen Amersfoort en Amsterdam en tussen Utrecht en Almere Centrum tijdelijk minder intercity’s rijden. Ook rijdt de sprinter tussen Utrecht en Baarn tot 15.00 uur niet.

ProRail kampt al langere tijd met een personeelstekort op de verkeersleidingsposten. „Bij onderbezetting moeten we ervoor kiezen om minder treinen te laten rijden, omdat er onvoldoende collega’s zijn die de veiligheid bij normale drukte kunnen waarborgen”, aldus de spoorbeheerder.

De roosterdruk is bij de verkeersleidingsposten volgens ProRail zo hoog dat een enkele afmelding tot gevolg kan hebben dat een dergelijk besluit moet worden genomen. ProRail probeert de problemen onder meer aan te pakken door recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken, tijdelijk weer in te zetten op locaties waar ze hard nodig zijn. Ook is het werving- en selectiebudget dit jaar ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog.