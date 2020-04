Hongarije versoepelt coronamaatregelen

„Ik behoor niet tot de optimistische mensen, maar ik ben ook geen pessimist”, zei hij tegen de staatsradio. „Ik verwacht een snel herstel.”

Hongarije zal de route volgen die buurland Oostenrijk ook nam. Scholen en bedrijven gaan weer open en ook horecagelegenheden hebben uitzicht op heropening in de nabije toekomst, aldus Orbán.

Voor de versoepeling moesten wel maatregelen genomen worden op medisch vlak. Apparatuur is aangeschaft en duizenden ziekenhuisbedden zijn vrijgemaakt voor een mogelijke stijging van het aantal coronagevallen wanneer het land weer opengaat. „Vanaf volgende week is er geen negatief scenario meer waar we niet op voorbereid zijn”, aldus de premier.

„We zijn er nog niet doorheen, maar hebben ons op het ergste voorbereid, dus nu kunnen we in het echt experimenteren. We moeten het slim opzetten.”