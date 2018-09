Johnny de Mol sleept Zilveren Ster in de wacht

Johnny de Mol moest het opnemen tegen Humberto Tan en Jeroen van Koningsbrugge.

Johnny, die tevens met SynDROOM genomineerd is voor de Gouden Ring, bekende eerder al dat hij het liefst de ring mee naar huis nam als hij kon kiezen.

Allen hebben al eerder op het podium gestaan om de prijs in ontvangst te nemen. Humberto sleepte de prijs vorig jaar in de wacht, Johnny twee jaar geleden en bij Jeroen prijken er zelfs al twee beeldjes op zijn schoorsteenmantel.

De prijs kwam uit handen Maxim Hartman die in de aanloop naar de uitreiking probeerde positief te zijn over de genomineerden, maar gepikeerd was dat hij zelf niet genomineerd was.