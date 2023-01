Premium Het beste van De Telegraaf

Taiwan blundert met reparatie van raketinstrumenten

Lancering van een Hsiung Feng II, de raket die gebruik maakt van de theodoliet. Ⓒ ANP / Associated Press

TAIPEI - Van onze redactie buitenland Optische apparatuur die gebruikt wordt bij het lanceren van Taiwanese antischeepsraketten, is gerepareerd in China. Dat gebeurde niet bewust, maar heeft wel voor enige ophef gezorgd in de ’afvallige provincie’, zoals Peking het eiland beschouwt.