Klopjacht na doodsteken Nederlander in Marokko: ’Broer probeerde wond nog dicht te drukken’

AL-HOCEIMA - Een Rotterdammer die op vakantie was in Marokko is in de nacht van zondag op maandag op gruwelijke wijze doodgestoken. Onze landgenoot kwam om het leven na een ruzie nabij een strand in de regio Al-Hoceima, waarna de steker ervandoor ging. De politie controleerde na de steekpartij alle auto’s met een Nederlands kenteken in de omgeving om de dader – net als het slachtoffer van Marokkaanse komaf – zo snel mogelijk te pakken.

Ⓒ Abdel Jalil Bouhaj/Wikipedia, ANP/HH