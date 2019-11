Poetin is bang voor Gele Hesjes

Poetin ziet liever geen ’woedend volk’ met gele hesjes in de Russische straten. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - De angst dat er op een dag in Rusland een massale protestbeweging wordt opgezet zoals de gele hesjes in Frankrijk, zit er bij het Kremlin kennelijk zo diep in, dat de Franse socioloog Carine Clément, die in Moskou een lezing wilde geven over de acties van de Gilets Jaunes in Parijs, maar liefst tien jaar lang de toegang tot Rusland is ontzegd.