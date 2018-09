Kamer: geen gaswinning bij Terschelling

Een meerderheid in de Kamer wil geen gaswinning bij Terschelling. Desondanks liep het eerder mis en kregen verschillende voorstellen om natuur en milieu bij het Waddeneiland te beschermen tegen de gevolgen van de boringen niet voldoende steun.

Na de herfstvakantie stemt de Kamer over de nieuwe motie. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) beslist pas medio 2016 over mogelijke gasboringen bij Terschelling. Oliebedrijf Tulip Oil heeft de plannen tot die tijd in de koelkast gezet. Eilandbewoners en milieuorganisaties verzetten zich tegen de plannen voor gaswinning.