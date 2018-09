Scholieren achter geweren schokken Frankrijk

Het incident vond plaats tijdens een informatiedag van het leger met kinderen van een school in het dorpje Flastroff in het oosten van Frankrijk. Reservisten lieten de kinderen een kijkje achter de schermen nemen maar gingen daarin wat al te fanatiek te werk. Op foto's op internet is te zien hoe de kinderen naast elkaar achter de automatische wapens liggen.

Het leger, dat een intern onderzoek doet, verklaarde het "overdreven enthousiasme" van de reservisten te betreuren, aldus Franse media donderdag. De burgemeester van Flastroff vond het minder erg. Volgens hem werd twee jaar geleden ongeveer hetzelfde georganiseerd en toen kraaide er geen haan naar.