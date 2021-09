Franse coronapas nu ook verplicht voor jongeren

De coronapas is nodig om bijvoorbeeld sportverenigingen, winkelcentra en horecazaken te bezoeken. Met de QR-code kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, dat ze recent negatief zijn getest of dat ze onlangs zijn hersteld van een besmetting. Tegenstanders zien de pas als een verkapte vaccinatieplicht. In augustus werd herhaaldelijk door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de maatregel.

Dat jongeren tot en met 17 jaar oud uitstel kregen van de pas, kwam volgens minister van Volksgezondheid Olivier Véran doordat vrij laat is begonnen met het inenten van die leeftijdsgroep tegen het longvirus. Ongeveer twee derde van de jongeren in Frankrijk is inmiddels volledig gevaccineerd, tegenover 72 procent van de totale bevolking.

De autoriteiten willen met het verplicht stellen van de pas voor jongeren ook een potentiële heropleving van het coronavirus dit najaar tegengaan. De gedachte is dat mensen in dat koudere jaargetijde meer tijd binnen doorbrengen en dus ook makkelijker het virus kunnen overdragen. Het aantal nieuwe besmettingen in het land is sinds augustus gestaag gedaald.