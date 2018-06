Aangifte wegens oproep toeristen te slaan

DEN HAAG - Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) heeft aangifte gedaan tegen een man die op Facebook een oproep plaatste om Israëlische toeristen in Nederland "total loss te slaan". Uitbater van een broodjeszaak Youness Ouaali, vroeg zich dinsdag op zijn Facebookpagina af: "Is het misschien een goed idee om toeristen uit Israël (kinderen niet) vanaf vandaag in Nederland total loss te slaan? Wie niet luisteren wil moet maar voelen, genoeg is genoeg!!! Tijd om een duidelijke signaal af te geven vind ik."