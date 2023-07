Italiaanse toeristen spookrijdend met deelscooter door de Coentunnel

AMSTERDAM - Drie Italiaanse toeristen zijn maandagmiddag per ongeluk met deelscooters over de A10 door de Coentunnel gereden. Toen ze door hadden dat dit niet toegestaan is, reden ze al spookrijdend de tunnel weer uit. Politie Basisteam Overtoomse Sluis deelde hier foto’s van op Facebook.

Ⓒ Politie Facebook