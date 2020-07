Ⓒ ANP/HH

Brussel - Een forse korting op de EU-afdracht, hervormingen en de mogelijkheid dat met een ’noodrem’ kan worden ingegrepen als een lidstaat niet levert, maken dat premier Rutte - die in Brussel ’Mr. No werd genoemd - toch heeft ingestemd met een compromis voor honderden Europese miljarden voor een coronapot. „Dit is voor Nederland aanvaardbaar”, aldus Rutte na weer een lange nacht.