Strooiklus zit er (voorlopig) op: Rijkswaterstaat is zo’n 120 miljoen kilo zout armer

Drukker is RWS met de schade die in het hele land ontstaat aan de wegen door de vorst en die direct gerepareerd moeten worden. Daardoor zijn er woensdagochtend behoorlijk wat files ontstaan met een totale lengte van om en nabij de 180 kilometer. Onder meer op de A1, A15, A27, A28, A50 en A58 was het raak en stonden automobilisten stil. Sommige een paar minuten, maar de grootste pechvogels langer dan een uur.

Scheurtjes

„Door de lage temperaturen wordt het bindmiddel in het asfalt brosser en ontstaan er scheurtjes”, meldt een woordvoerder. „Bij vorst bevriest het water in deze scheurtjes en zet het uit. Daardoor raken meer steentjes los uit het wegdek dan anders en die kunnen schade veroorzaken aan voertuigen. Soms leidt het ook tot gaten of openstaande naden in de weg. De problemen nemen toe bij veel wisselingen tussen vriezen en dooien.”

Rijkswaterstaat moet soms delen van wegen afsluiten om spoedreparaties uit te voeren, de definitieve oplossing wordt aangebracht als het niet meer vriest.

„Voor het verkeer is het fijn dat het weer droog is en er door de gladheidsbestrijders niet meer hoeft te worden opgetreden. Dat betekent dat de combinatie vocht en extreme vorst niet meer aan de orde is, want dat maakt het juist lastig op de wegen. Maar als we de meteorologen moeten geloven, wordt het juist helder en droog de komenden dagen”, zegt Diederik Fleuren van RWS.

Zout en calciumchloride

Rijkswaterstaat strooit de afgelopen dagen al met een mix van zout en calciumchloride. „Dat werkt veel beter dan gewoon strooizout dat tot pakweg -15 graden effectief is”, weet Fleuren, die zegt dat . zeker nu de zon opsteekt de temperatuur overdag op het asfalt tegen het vriespunt aankomt; en dat is weer gunstig voor het zout dat er al opligt.

De 543 strooiwagens en sneeuwschuivers legden dit seizoen bij elkaar al 1,4 miljoen kilometer af om de Nederlandse wegen begaanbaar te houden. In twee uur tijd kan het wagenarsenaal als het moet de gladheid op het hele wegennet van pakweg 10.000 kilometer bestrijden.