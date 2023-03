Vette hap ter discussie: fastfoodzaken komen met gezonder gerecht

Onder het vorige college was toenmalig wethouder Sven de Langen al een hamburgeroorlog in de Maasstad begonnen. In Rotterdam zijn veel mensen met overgewicht, het grote aanbod ongezond eten was daar mede debet aan volgens hem. Alleen heeft de gemeente geen middelen om fastfoodketens te weren, daarvoor is landelijke wetgeving nodig.

„De sterke lobby van Rotterdam met vijf collega-steden heeft ertoe geleid dat het Rijk onderzoekt hoe gemeenten meer instrumentarium kunnen krijgen om gezond gedrag te kunnen ondersteunen. Dit is een van de trajecten die een lange adem vergen”, stelt verantwoordelijk wethouder Faouzi Achbar.

Hij gaat door op het spoor van zijn voorganger, gezond eten moet de boventoon voeren in de Maasstad. En er zijn al resultaten behaald, zo laat hij weten in een raadsbrief. Zo heeft de gemeente ’in vijf Huizen van de Wijk en in zeven zorginstellingen voor een gezondere eetomgeving gezorgd. Ook acht horecazaken zetten de eerste stappen naar een gezonder en duurzamer aanbod’, zo valt te lezen. Sterker nog, de gemeente ’experimenteert met ondernemers om meer gezonder voedselaanbod van de grond te krijgen’.

Gezonde keuzes stimuleren

„Op de Korte Lijnbaan gaan vijf fastfoodzaken onder begeleiding van Greendish de uitdaging aan om een gerecht op de kaart duurzamer en gezonder te maken en deze in de spotlights te zetten. McDonald’s, Taco Bell, Donutella, Halal Fried Chicken en Waw Burger doen mee.”

De vette hap staat in Rotterdam ter discussie. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Het idee erachter is dat wie gezond ziet ook gezond doet. „Ons gedrag wordt, in tegenstelling tot wat velen denken, voor een groot deel beïnvloed door onze omgeving. Het doel is om de leefomgeving op straat, en het in en rondom gebouwen zo in te richten dat dit gezonde keuzes stimuleert en ondersteunt”, verklaart de wethouder.

Niet iedereen is even gelukkig met de ’zendingsdrang’ van de gemeente voor enkel gezond eten. Leefbaar Rotterdam-raadslid Caroline van Aalst laakt de bedilzucht. „Dit is toch gewoon betutteling van de Rotterdammer, die kan zelf heus wel een keuze maken wat wel of niet te eten.”

Dat de gemeente fastfoodketens aanzet toch gezonde maaltijden aan te bieden ziet ze als ’onder dwang meer vegashit op de kaart zetten’. „Leuk dat je het doet maar dat betekent niet dat het perse gezonder is, dat zit ook vol met e-nummers en is heel zout. De gemeente hoort er niet over te gaan wat mensen wel of niet mogen eten.”