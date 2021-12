Ernst Kuipers: ’Mensen blijven langer op ic liggen’

Buitenland

Johnson: boostercampagne versnellen vanwege omicron

De Britse premier Boris Johnson heeft zondag een versnelling van het boosterprogramma in zijn land aangekondigd. Alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk zullen vanaf volgende week worden uitgenodigd voor een boosterprik, zei Johnson in een televisietoespraak. Dat is een maand sneller dan tot nu ...