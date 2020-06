Unieke brief Van Gogh en Gauguin onder de hamer

Zelfportret van Vincent van Gogh gemaakt in Arles. Ⓒ Foto Van Gogh Museum Amsterdam

Een vier pagina’s tellende brief van Vincent van Gogh, die hij met zijn huisgenoot Paul Gauguin schreef aan hun gezamenlijke vriend en collega Émile Bernard wordt dinsdag geveild bij Hôtel Drouot in Parijs. Naar verwachting zal de brief, waarin Van Gogh onder meer over een uitstapje naar een bordeel vertelt, een kwart miljoen euro opleveren.