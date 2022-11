LIVE | Wapens bij overval waardetransport hadden verroeste lopen: ’Raak je geen olifant mee’

Onze verslaggever Mascha de Jong is bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De overval ging met enorm veel geweld gepaard. Er werd op 19 mei 2021 geschoten op de Meeuwenlaan bij Schöne Edelmetaal, waar voor 14,5 miljoen aan goederen werd meegenomen, en ook onderweg naar Broek in Waterland, waar vluchtauto’s stonden. In het kleine dorp ontstond met de politie een heus vuurgevecht. Een overvaller, een Fransman van 47, werd doodgeschoten.

De focus in de strafzaak ligt op de vraag of de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten. De verdachten hebben tot dusver volgehouden dat dat niet het geval is geweest. Nergens zijn inslagen gevonden van door de overvallers afgevuurde kogels.

De automatische wapens waarmee de overvallers op pad waren, verkeerden in slechte staat en waren oud. „Een ongeoefend schutter zou met deze wapens op meer dan 50 meter geen olifant raken”, aldus een wapenexpert dinsdag tijdens de zitting. „Je kon hier niet gericht mee raakschieten”, stelt de deskundige. De wapens hadden door de verroeste lopen een te grote spreiding.

Dat er flink is geschoten, staat vast. In Broek in Waterland zijn acht hulzen gevonden van door de overvallers verschoten kogels en 87 van politiekogels. Naast het dodelijke slachtoffer onder de overvallers raakten twee van hen gewond.

Het zogenoemde requisitoir startte vorige week donderdag, maar omdat de verdachten - uit Frankrijk, België en Marokko – allen Frans spreken, moeten de officiële stukken vertaald worden. Dat neemt veel tijd in beslag.