Belasting moet sneller digitaal

Wiebes’ voorganger Weekers kondigde in 2012 al aan dat de blauwe envelop tot het verleden moest gaan behoren, maar sindsdien veranderde er niet veel. Maar Wiebes wil nu vol gaan inzetten op elektronische post, nadat de Eerste Kamer deze week instemde met een wetsvoorstel om het berichtenverkeer volledig digitaal te maken.

Lees hier al het laatse belastingnieuws en fiscale tips van DFT

Nu stuurt de Belastingdienst nog 150 miljoen enveloppen per jaar rond. Niet meer van deze tijd, vindt de VVD-bewindsman, die daarom een campagne begint om mensen er bewust van te maken dat de toekomst digitaal is. De komende jaren moet het aantal brieven fors worden teruggeschroefd tot het moment dat er alleen nog maar digitaal contact is tussen burger en fiscus. Nederlanders moeten hun digitale berichtenbox gaan activeren, waarin zij alle communicatie met de overheid kunnen vinden. Daarbij gaat het niet alleen om contact met de Belastingdienst, maar betreft het bijvoorbeeld ook een oproep voor de apk-keuring van de auto.

Wiebes wil niet beloven hoeveel minder brieven er volgend jaar worden verstuurd. Dat is ook afhankelijk van het succes van de campagne om mensen bewust te maken van de overstap. Constant wordt gecheckt of mensen ook daadwerkelijk de overstap maken naar hun digitale berichtenbox. „We doen dit stap voor stap, want we willen niet dat mensen in de problemen komen”, aldus Wiebes. Toch komt het moment dat de schakelaar definitief overgaat naar standje-digitaal onherroepelijk. „Over vijf jaar is de blauwe envelop wat mij betreft verleden tijd”, stelt de staatssecretaris.

De komende twee jaar hoopt hij 60 miljoen euro te besparen door de digitalisering. Ook ouderen zullen over moeten. Volgens Wiebes doet op dit moment al 90 procent van de 70-plussers digitaal aangifte. Hulp bij belastingaangifte kan door digitalisering ook veel beter, denkt hij.