Parlement Zuid-Korea verbiedt handel in hondenvlees

De consumptie van hondenvlees is volgens dierenactivisten reden voor internationale schaamte. Voornamelijk jongeren en inwoners van stedelijke gebieden eten het niet, omdat ze honden als familiedieren beschouwen en door kritiek op de wijze waarop honden worden geslacht. Het zijn vooral ouderen die nog hondenvlees eten.

Zuid-Korea telt volgens overheidscijfers ruim 1100 boerderijen waar honden worden gefokt voor consumptie en zo’n 1600 restaurants waar het vlees wordt geserveerd. Overtredingen kunnen worden bestraft met een celstraf van maximaal drie jaar of boetes tot 30 miljoen won (ruim 20.800 euro).

De wet was voorgesteld door de regeringspartij en werd gesteund door de belangrijkste oppositiepartij. De steun voor het verbod groeide onder Yoon Suk-yeol, die in mei 2022 aantrad. Hij is een uitgesproken tegenstander van de consumptie van hondenvlees. Yoon en zijn vrouw hebben thuis zes honden en acht katten.