Rutte: bedreigen raadsleden verwerpelijk

Volgens Rutte mogen mensen van mening verschillen over de opvang van asielzoekers, maar mag "de grens van het dreigen met geweld nooit worden overschreden". Dat is totaal onacceptabel, aldus de premier woensdag tegen de NOS voor het begin van een Kamerdebat over de opvang van vluchtelingen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schreef de Tweede Kamer dinsdag dat hij verwacht dat dit jaar 50.000 tot 60.000 mensen asiel aanvragen in Nederland.