Commissie Integriteit VVD: Verheijen overtrad regels niet

„Goed dat er nu een heldere conclusie ligt. Wat mij betreft kan er een streep onder”, laat hij weten. Of hij terug wil keren in de politiek, laat hij in het midden. „Ik ga nu rustig kijken wat ik ga doen. Op excuses zit ik niet te wachten, want daar koop ik niks voor”, aldus de Limburger die begin dit jaar besloot op te stappen nadat vragen waren gerezen over zijn integriteit.

Verheijen organiseerde in 2012 een verkiezingsfeest voor de liberalen op de Floriade in Venlo. De Commissie Integriteit van de VVD stelt dat het gratis gebruik van een theater op de Floriade kan worden beschouwd als een gift. Volgens de huidige integriteitsregels had dat gemeld moeten worden, maar die regels golden toen nog niet. Verheijen was destijds als gedeputeerde in Limburg verantwoordelijk voor de Floriade en was VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer. Volgens de commissie is deze combinatie van functies ’gevoelig’. „Extra zorgvuldigheid tijdens de verkiezingscampagne is geboden”, luidt het oordeel.