Orkaan Ida trekt over zuidkust VS: honderdduizenden zonder stroom

Het vliegverkeer van en naar Louis Armstrong New Orleans International Airport ligt volledig stil. Volgens experts kunnen tijdens de storm ook tornado’s ontstaan.

In de komende uren zullen zeer krachtige stormwinden het zuiden van de VS teisteren. De storm trekt langzaam naar het noorden. Pas in de nacht van zondag op maandag, Nederlandse tijd, zal de orkaan echt in kracht afnemen.

Regenval en stormvloeden

Behalve met hoge windsnelheden krijgen de bewoners van de Mississippi-delta te maken met extreme regenval en stormvloeden, waardoor grote gebieden onder water kunnen komen te staan. De wind kan het het water opstuwen tot vijf meter boven het normale niveau. Daar komen dan nog golven overheen.

Daarnaast valt in grote delen van het zuiden van Louisiana 300-500 millimeter regen, aldus Weeronline. Dat is de helft van wat normaal in een heel jaar in Nederland valt.

Voor de stad New Orleans wordt honderden millimeters neerslag verwacht. Naarmate de storm dieper landinwaarts trekt, neemt de wind snel in kracht af. Dat geldt echter niet voor de regen. In staten als Mississippi, Tennessee en Kentucky wordt de komende dagen op veel plaatsen 100 tot lokaal 200 millimeter regen verwacht. In de loop van de week bereiken de restanten van Ida zelfs Washington en New York. Ook daar wordt veel regen verwacht.