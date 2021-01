Pompeo op laatste dag: genocide tegen Oeigoeren

Financieel

Turkije stelt reclameverbod in voor Twitter en andere platforms

In Turkije mag niet meer via de platformen van Twitter, Periscope en Pinterest worden geadverteerd. De Turkse informatie- en communicatiewaakhond legde een reclameverbod op aan de bedrijven in het kader van een nieuwe wet voor social media, zo blijkt uit besluiten die in de Turkse Staatscourant zijn...