Man (23) aangehouden na gewelddadige beroving Gordon

De arrestatie is ruim vier dagen nadat de Talpa-entertainer zondagnacht in zijn appartement in Amsterdam-Zuid met grof geweld werd beroofd. Gordon werd gekneveld, geslagen, geschopt en vernederd, verklaarde hij tegenover De Telegraaf.

Bij de roof werd ondermeer een dure Rolex buitgemaakt. Gordon werd naar eigen zeggen twee uur vastgebonden en kon zich pas bevrijden nadat de twee berovers waren vertrokken. Hij vluchtte in paniek in ontklede staat de straat op, waar hij werd opgevangen door beveiligers van een museum.

Signalement en camerabeeld

De politie startte direct een groot onderzoek, ondermeer op basis van door Gordon verstrekte signalementen en camerabeelden. De naspeuringen leidden dus donderdagmiddag tot een eerste arrestatie. De politie wil slechts de aanhouding bevestigen, maar onthoudt zich verder vanwege onderzoeksbelangen van commentaar.

Wel heeft het onderzoek opgeleverd dat de beroving los staat van de activiteiten van de zogenoemde Rolex-bende, die eerder onder anderen Estelle Cruyff en de vader van Nicolette van Dam overviel. Of de buit of delen daarvan zijn teruggevonden wil de politie niet zeggen.

Bekijk ook: Van dit peperdure horloge werd Gordon beroofd

Dankbaar

Gordon zegt in een eerste reactie enorm dankbaar en zegt dat de politie ’waanzinnig werk’ heeft verricht. „Heel blij dat ze het zo voortvarend hebben aangepakt”, aldus een opgeluchte Gordon, die in therapie is gegaan om de traumatische ervaringen te verwerken.

De politie zegt in een schriftelijke verklaring: „Direct na de feitelijke beroving afgelopen zondag is de recherche een onderzoek begonnen. Hierbij werd zowel tactisch en technisch onderzoek gedaan. Op enig moment wisten de rechercheurs te achterhalen wat de identiteit was van één van de verdachten. Die hebben zij vandaag weten op te sporen en aan te houden. Het onderzoek dat onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam plaatsvindt is nog in volle gang. Meer informatie wordt op dit moment niet verstrekt.”