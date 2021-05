Crimineel neemt Turkse elite onder vuur

Premium Columns

Analyse: Moord kan nog maar zelden worden bewezen

In de volksmond heet iets al snel moord. Als een automobilist te hard rijdt en een fietser doodrijdt. Of als iemand tijdens een caféruzie een ander doodslaat. In de wereld van het recht ligt het ingewikkelder. Van moord is pas sprake als iemand niet in plotselinge woede handelde, maar met voorbedach...