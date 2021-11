Ouders van Cleo (4) laten van zich horen: ’Dankbaar dat we ons kleine meisje weer vast kunnen houden’

Cleo werd op 16 oktober ’s nachts ontvoerd uit een tent tijdens een kampeervakantie, en dinsdag teruggevonden in Carnarvon, uitgerekend het Australische dorp waar ze woonde met haar ouders. „We zouden met name de politie van de staat West-Australië, iedereen die meehielp met de oorspronkelijke zoektocht, de gemeenschap in Carnarvon, lokale bedrijven, en natuurlijk onze familie en vrienden willen bedanken”, klinkt het in een statement.

„We voelen ons nederig door de liefde en steun die we hebben ontvangen, niet alleen van onze eigen gemeenschap maar van heel West-Australië en het hele land”, aldus de ouders van Cleo. Het nieuws over de mysterieuze verdwijning van hun dochter werd ook in het buitenland massaal gevolgd. Cleo werd al de ’Australische Maddie’ genoemd, naar het Britse meisje dat jaren geleden tijdens een vakantie in Portugal verdween.

Agenten vonden het meisje in een vergrendeld huis, een 36-jarige man is opgepakt. Toen de politie bij de vondst van het meisje aan haar vroeg hoe ze heette, antwoordde ze ’Mijn naam is Cleo’. „We zijn zo dankbaar dat we ons kleine meisje weer in onze armen kunnen houden, en dat onze familie weer compleet is. Nu we de draad van het leven weer proberen op te pakken, verzoeken we jullie om onze privacy te respecteren.”