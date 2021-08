Podcast Generatie T. ‘Boycot Roddelpraat bewijst: we zijn inclusief, tenzij het ons niet uitkomt’

De online videoserie Roddelpraat van Dennis Schouten en Jan Roos mag niet meedoen in de race voor de Televizier-Ring en de Gouden Kalveren zijn vanaf nu genderneutraal. Slaan we door in alle ‘woke-gekte’, en hoe inclusief zijn we als we groepen met een andere mening uitsluiten? Telegraafverslaggever Jeroen Holtrop gaat daarover in gesprek met drie collega’s in een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T.