Sollicitatie (ex)-patiënt kansloos

M. van Dijk uit Breda schrijft:

"Door complicaties tijdens de behandeling is het traject extra zwaar en lang geweest waardoor ik een flink gat in mijn cv heb. Verklaar dat maar eens bij een potentiële werkgever (DFT 13/10). Ik stel altijd eerlijkheid voorop maar dit betekent dat, als ik al een uitnodiging voor een gesprek zou krijgen, er direct een streep door mijn naam gaat als ik vertel wat ik achter de rug heb. Ook heb ik veel last van restverschijnselen als vermoeidheid en concentratieproblemen en aangezien ik inmiddels 55 ben wordt het een onmogelijke opgave om nog aan de slag te gaan. Zelfs een sollicitatie bij een organisatie als het Bevolkingsonderzoek, waarbij ik aangeef ervaringsdeskundige te zijn, levert geen resultaat op.

Zoals het er nu uitziet, ga ik dus verplicht met vervroegd pensioen, of ik dat nu wil of niet en afgezien van de vraag of ik dit financieel wel kan. Ik moet nog 12 jaar maar laat men mij eens uitleggen hoe ik dat voor elkaar ga krijgen."

