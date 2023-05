Duizenden al op de been voor mogelijk kampioensfeest Feyenoord

In de stad lopen veel gezinnen, groepen mannen en ouderen. Bijna iedereen draagt een Feyenoordshirt of heeft een Feyenoordsjaal om. De zon schijnt, sommige fans hebben rookpotten en vuurwerk mee, maar de sfeer is gemoedelijk en op het Stadhuisplein staat een dj die muziek draait. Mensen zingen uit volle borst mee en het bier vloeit rijkelijk bij de tappunten rondom het plein. Veel mensen lopen met een blikje drank vanuit de supermarkt rond.

Ⓒ ANP

Een deel van de Feyenoordfans neemt nu al een duik in de Hofpleinfontein, die de gemeente Rotterdam heeft gereinigd en ontdaan van objecten waar mensen zich aan zouden kunnen verwonden. Anderen nemen een voorschot op de winst via hun T-shirt dat bedrukt is met teksten als: Feyenoord kampioen 2023.

De politie is zichtbaar aanwezig maar doet ook mee met de vroege feestvreugde: een ME-busje in het gebied reed rond terwijl het Feyenoordlied uit de speakers schalde.

In stadion De Kuip volgen bijna 50.000 supporters de wedstrijd die om 16.45 uur begint.

De huldiging van de landskampioen is maandag om 12.00 uur op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel. Ook hier worden tienduizenden feestvierders verwacht. Vanwege de verwachte toeloop worden op meer plaatsen in het centrum, zoals de Binnenrotte, videoschermen geplaatst waar mensen de huldiging kunnen volgen. De gemeente heeft voor dit tijdstip gekozen vanwege de goede ervaringen uit 2017. Toen verliep de huldiging van Feyenoord, bezocht door naar schatting 150.000 mensen, nagenoeg vlekkeloos.

Treinen en drukte op weg

De NS zet maandag meer en langere treinen in rond Rotterdam. De spoorvervoerder denkt veel voetbalsupporters te vervoeren als Feyenoord maandag wordt gehuldigd en adviseert reizigers die dag niet de trein naar Rotterdam te nemen als ze niet naar de huldiging gaan. In Rotterdam rijdt stadsvervoerder RET met een aangepaste dienstregeling. Er rijden meer metro's tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Omdat het centrum die dag afgesloten is, moeten reizigers rekening houden met omleidingen rond de Coolsingel en het Hofplein.

Weggebruikers moeten zondagmiddag rond Rotterdam rekening houden met mogelijke drukte op de A16, A20 en A15. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers op tijd te vertrekken.

Op wedstrijddagen is het sowieso drukker op de weg, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Maar omdat Feyenoord mogelijk kampioen wordt, verwacht Rijkswaterstaat ook meer drukte richting de binnenstad van Rotterdam.

Naast de supporters in het stadion De Kuip kijken verspreid over de stad nog eens vele duizenden supporters op grote schermen naar de wedstrijd. Als Feyenoord wint zal het centrum van de stad zondagavond naar verwachting vollopen met feestende fans.