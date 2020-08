Zeldzame kreeft ontdekt in Brabant

WAGENINGEN - In de leembossen van Het Groene Woud, een natuurgebied in Noord-Brabant, is een grote populatie aangetroffen van een zeldzame kieuwpootkreeft. Er werd gedacht dat die was uitgestorven, maar in de laatste decennia zijn er hier en daar weer een paar gezien. Op de site Naturetoday.com wordt de recente vondst verrassend genoemd.