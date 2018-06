Ophef over rol gedeputeerde

Uit intern mailverkeer, in handen van De Telegraaf, blijkt dat statenleden die keer op keer opheldering vragen bij GS, al maandenlang telkens met een kluitje in het riet worden gestuurd. „Er worden hier zaken onder het tapijt geveegd”, aldus een van de politieke bronnen in de geheime correspondentie.

Het gaat om een stuk grond dat werd overgenomen van steenwolfabrikant Rockwool in Roermond. Rockwool, een grote werkgever in Limburg, bouwt een nieuw logistiek centrum. De provincie betaalt daar aan mee via de gesubsidieerde instantie LHB. De commissarissen daarvan waren het niet eens met de investering. Toch ging de miljoenendeal door, omdat gedeputeerde Beurskens dit ondanks het felle verzet van de LHB per se wilde.