Feest met veganistisch gebak bij Dierenpartij

De eerste exitpolls zien er goed uit voor de Dierenpartij. Ze lijkt te gaan debuteren met twee zetels in Zwolle en in Rotterdam te verdubbelen, van 1 naar 2 zetels.

De Partij voor de Dieren presenteerde zich deze verkiezingen vooral als het ’écht groene’ alternatief voor GL en D66, die in tegenstelling tot de Dierenpartij in verschillende steden wel besturen en zich dus voor moeilijke beslissingen moeten verantwoorden. De Dierenpartij - door de SP nog wel eens gekenschetst als ’eco-elite’- kan zich daartegen afzetten als partij die geen water bij de wijn doet.

’Klaar voor besturen’

Al kan daar verandering in komen, zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. „Ik heb altijd al gezegd dat wij klaar zijn voor besturen, maar andere partijen zijn nog niet klaar voor ons. Want wij willen wel echt een radicaal ander systeem. Maar ik hoor andere partijen steeds vaker onze standpunten overnemen, zo zijn wij niet meer de enige die pleiten voor een einde van de bio-industrie. Dus wie weet kunnen we samenwerken in een van deze gemeentes.”

In Amsterdam heeft de partij een belangrijke rol in het debat over vervuilende biomassacentrales, die door GL daar bijvoorbeeld nog gepropageerd worden als ’transitiemiddel’. De Amsterdamse PvdD-lijsttrekker Johnas van Lammeren voorspelde bij de opening van een van die centrales dat het ’de meeste gehate energiecentrale na Tsjernobyl’ werd.

Ja-ja sticker

De partij weet met kleine initiatieven ook opvallende veranderingen teweeg te brengen: zo bedacht de partij de ’Ja-Ja’-sticker om ongewenst reclamedrukwerk te voorkomen. Ondanks relletjes, bijvoorbeeld rond het dissidente ex-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen en ex-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel- weet de partij politiek gezien te overleven.

Met plannen om gewasbeschermingsmiddelen te laten afnemen, de veehouderij te verminderen, te mokken over vliegreizen en kritiek te hebben op de vervuilende industrie weten Kamerleden wel een eigen publiek aan te spreken dat -als de peilingen uiteindelijk bewaarheid worden- ook op lokaal niveau groeit. In Amsterdam, Leiden en Almere was de partij met drie zetels al een oppositiepartij van formaat.