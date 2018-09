Kooktoestel goed voor milieu

UTRECHT - Schone kooktoestellen doneren aan ontwikkelingslanden levert net zoveel CO2-reductie op als het in Den Haag zwaar bevochten Energieakkoord. In dat akkoord is onder meer afgesproken dat in Nederland 14 procent van de energieopwekking in 2020 op duurzame wijze moet plaatsvinden. Hierdoor wordt minder broeikasgas in de atmosfeer uitgestoten.