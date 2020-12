Johnson naar Brussel voor Brexit-deal

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zitten muurvast. Niet alleen over visserij, maar vooral wat betreft de regels die moeten voorkomen dat Britse bedrijven ondernemingen uit de EU gaan wegconcurreren omdat zij aan andere regels moeten voldoen, is er onenigheid. Johnson en Von der Leyen spraken elkaar maandagavond, nadat zij zaterdag ook al met elkaar hadden getelefoneerd.

Ze kwamen na hun tweede gesprek tot de gezamenlijke conclusie dat er nog een te groot verschil van inzicht is. De onderhandelaars Barnier voor de de EU en Frost namens het VK is gevraagd een overzicht van de uitstaande punten te maken. Die zal Johnson dan met Von der Leyen bespreken.

Compromis

Het hoeft volgens ingewijden geen slecht nieuws voor een Brexit-deal te betekenen. Pas na veel druk kan Johnson waarschijnlijk instemmen met een compromis, klinkt het in Brussel. Daarbij is drama nodig, zodat het in ieder geval overkomt alsof een deal voor de poorten van de hel is weggesleept. Maar daarmee is zeker niet gezegd dat er ook echt een overeenkomst uit de bus zal rollen. Serieuze beweging aan met name Britse kant is nog nodig.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil desnoods tot eind deze maand nemen om tot een akkoord te komen met de Britten. Hij wil niet dat tijdsdruk tot te veel concessies leidt, een boodschap die hoofdonderhandelaar Barnier vorige week ook heeft meegekregen van onder andere Nederland. „Wat mij betreft gebruiken we de tijd die nodig is. Laten we de tijd tot en met 31 december goed gebruiken en ons niet laten opjagen door een Europese top”, aldus Blok.

Donderdag en vrijdag staat een EU-top gepland. Barnier zelf noemde woensdag als uiterste dag voor een akkoord. Als er langer nodig is, komt parlementaire goedkeuring in de knel. Maar een akkoord kan ook met voorlopige inwerkingtreding van kracht worden, waarna het Europees Parlement pas in actie komt.