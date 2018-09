Londen wil bejaarde van zweepslagen redden

Volgens zijn familie heeft Karl Andree, die 25 jaar in Saudi-Arabië werkte, een zwakke gezondheid en zal hij de zweepslagen niet overleven. De man heeft zijn celstraf inmiddels uitgezeten maar wordt nog steeds vastgehouden.

De Britse premier David Cameron liet dinsdag weten een brief aan de regering van Saudi-Arabië te sturen over de kwestie. "Dit is een zeer zorgwekkende zaak", liet de eerste minister via een woordvoerder weten. Leden van Camerons regering hebben eerder ook al aan de bel getrokken in Riyad. De BBC beweert bovendien van anonieme Britse en Saoedische regeringsbronnen te hebben vernomen dat de man geen zweepslagen zal krijgen.