Boeren slepen Sigrid Kaag voor de rechter: ’Laten we D66 halveren’

De boeren zijn boos op Kaag, omdat zij in januari in het televisieprogramma Nieuwsuur FDF aanwees als de boerengroep die hekken in Groningen omver had gereden.

„Farmers Defence Force, die eerst de hekken omrijdt, journalisten bedreigt en uiteindelijk dan wel door het kabinet ontvangen wordt. Dat vind ik ondenkbaar”, had Kaag gezegd.

„Maar dat waren wij helemaal niet”, aldus Van den Oever tegen De Gelderlander. Het ging om een actie van LTO.

Sorry

FDF stuurde haar daarop een aangetekende brief met de eis dat zij haar woorden zou terugnemen en een schadevergoeding zou betalen. „We zijn het zat dat politici de eer en goede naam van FDF aantasten”, aldus de boerenorganisatie. Kaag ging niet op de eisen in.

Kaag kan een rechtsgang voorkomen door FDF een schikkingsvoorstel te doen, aldus Van den Oever. De rechtbank in Den Haag kon donderdag niet bevestigen dat de zaak voor 16 maart op de rol staat. Een woordvoerder van Kaag komt nog met een reactie.

Halveren veestapel

FDF had al eerder aangekondigd om mensen die de club ten onrechte beschuldigen, aan te pakken. ,,Die komen allemaal voor het hekje. Dat we beginnen met Kaag is omdat we met D66 nog wel een appeltje te schillen hebben. We zijn niet vergeten dat het halveren van de veestapel een plan is van D66. Ons plan is nu om D66 te halveren.’’

Dat de zaak rond verkiezingstijd voor de rechter komt, is volgens Van den Oever toeval. „Maar het is wel fantastisch natuurlijk.”