Mysterie: welke Marijke is trouwring uit 1969 kwijt?

’Marijke 27-11-1969’ staat op de ring.

Welke Nederlander verloor jaren geleden in een hotelzwembad in het Duitse Marktheidenfeld zijn of haar trouwring? Ex-hoteleigenaar Armin Hospes is op zoek naar de persoon wiens kostbare bezit met de naam ’Marijke’ en de datum ’27-11-1969’ op de bodem lag. „Het zou zo mooi zijn als we de ring na jaren kunnen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar!”