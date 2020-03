RIVM: Aantal vastgestelde besmettingen coronavirus stijgt met 111 naar 614

In totaal zijn 86 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, dat zijn er 24 meer dan gisteren.

Van de 614 gemelde patiënten wonen er 273 in de provincie Noord-Brabant en 80 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 68 in Zuid-Holland, 53 in Limburg en 48 in Gelderland. 239 van de 614 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland.

Landen die een besmettingsbron vormden, zijn vooral Italië (193), Oostenrijk (26) en Duitsland (7). Nieuwe landen waar de besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea. Voor 123 gevallen is de bron onbekend, dat zijn er 33 meer dan gisteren. Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.

102 van de gemelde patiënten werken in de zorg.

